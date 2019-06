Wo bleibt das Abwasser? Wie wird der Müll abgeholt? Was macht das Technische Betriebszentrum (TBZ) eigentlich alles? Antworten auf solche Fragen gibt es am 22. Juni beim Tag der offenen Tür an der Niebüller Straße 90. Besonders für Kids wird es viel zu sehen und auszuprobieren geben.