Sieben Bäckereien aus Neumünster beteiligten sich auch dieses Jahr an der Aktion "Gewalt kommt nicht in die Tüte", die am internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen auf Hilfs- und Beratungsangebote aufmerksam machen soll. Stadtpräsidentin Schättiger stellte die Aktion am Großflecken vor.