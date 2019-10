Neumünster

Kings of Floyd präsentierten in der Stadthalle Neumünster Hits aus der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd: von „Meddle“ (1971) über „ Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979). Aber auch einige andere Stücke wie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“ haben sie Musiker im Gepäck.

Als wären die Rockstars in der Stadthalle Neumünster

Es wird also eine musikalische Reise in der Stadthalle Neumünster durch die Discografie der Rockstars von Pink Floyd mit sattem Sound und großer Lichtshow.

Sie eint die gemeinsame Leidenschaft für Pink Floyd: Seit Dezember 2011 stehen die sieben Musiker als Tribute an eine der größten Rockbands gemeinsam auf der Bühne.

Kings of Floyd wie Pink Floyd

Mark Gillespie (Gesang/Gitarre), Maurus Fischer (Gitarre), Jürgen Magdziak (Keyboard/Gesang), Berni Bovens (Schlagzeug) und Lucy Wende (Gesang) bilden die Band mit Hans Maahn am Bass und Bernd Winterschladen am Saxofon.

Tickets gibt es online bei Eventim und Reservix und bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Neumünster.

