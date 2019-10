Zum Schluss kommt der Wunschfilm

Neumünster

Nach dem Film stehen immer entweder der Regisseur oder eine andere Person von der Filmcrew zur Verfügung, um auf der Bühne mit den Besuchern über das Werk zu diskutieren.

95 Prozent waren ausverkauft

„Mindestens 95 Prozent der Vorstellungen waren ausverkauft. Die Leute mögen das Format einfach“, sagt Arne Sommer vom Verein Filmkultur Schleswig-Holstein, der die Reihe gemeinsam mit dem städtischen Kulturbüro veranstaltet. Sommer war es auch, der die Kinobühne 2010 gemeinsam mit der Kulturbüro-Leiterin Johanna Göb erfunden hat.

Die Idee zur Kinobühne Neumünster kam beim Quatschen in Neumünster

Göb und Sommer setzten 2010 auf eine ganz besondere Atmosphäre und eine neue Definition von Kino und Theater. Johanna Göb wollte das Haus öffnen, mehr Bandbreite bekommen und vielleicht neue Besuchergruppen ins Theater locken. Die Idee kam beim Quatschen: Gemeinsam bedauerten sie, dass es in Neumünster kein Programmkino gab. Dann kam die Frage auf: „Warum nicht Kino im Theater zeigen?“ Und so begann alles am 23. November 2010 mit „meerkampf.watt“, einem Dokumentarfilm von Frank D. Müller über die Wattolümpiade in Brunsbüttel.

Mit „All my Loving“ geht es los bei der Kinobühne Neumünster

In der neuen Spielzeit wird wieder am letzten Dienstag eines Monats um 19 Uhr das Licht ausgehen: Film ab. Den Auftakt macht „All my Loving“ am 26. November. Der Spielfilm von Edward Berger zeigt drei sehr unterschiedliche Geschwister ( Nele Mueller-Stöfen, Lars Eidinger und Hans Löw), die jeweils an einem Wendepunkt ihres Lebens stehen und darüber zueinander finden.

Green-Screen-Siegerfilme und Kurzfilmrolle bei der Kinobühne Neumünster

Am 17. Dezember präsentiert das Naturfilmfestival Green Screen wieder zwei Siegerfilme von diesem Jahr. Wegen der Jahreszeit will das Festival zwei winterliche Filme aussuchen. Im neuen Jahr geht es weiter (28. Januar) mit „Der Esel hieß Geronimo“, einem Dokumentarfilm von Bigna Tomschin und Arjun Tawar über die Große Ochseninsel in der Flensburger Förde – und die großen Träume, die eine Gruppe Abenteurer damit eine lange Zeit verband.

Am 25. Februar stellt der Filmemacher Claus Oppermann wie immer persönlich die Kurzfilmrolle Schleswig-Holstein vor, am 31. März läuft „Mutanga“, eine Doku des aus Nortorf stammenden Filmemachers Helmut Schulzeck über ein Dorf in Afrika auf seinem Weg in die Moderne.

Sekt und Wunschfilm bei der Kinobühne Neumünster

Zum Abschluss der Saison wird am 21. April der zehnte Geburtstag mit einem Glas Sekt und einem Wunschfilm gefeiert. „An den ersten fünf Abenden verteilen wir Stimmkarten, auf denen die Besucher ihren Favoriten ankreuzen können. Der Film mit den meisten Stimmen wird am Ende gezeigt“, sagte Agnes Trenka vom Kulturbüro bei der Vorstellung des Programms. Im Rennen sind drei der beliebtesten Streifen aus zehn Jahren Kinobühne: „Schnee von gestern“, „Das Ding am Deich“ und „Petting Zoo“.

Vorverkauf für Kinobühne Neumünster startet am 28. Oktober

Der Vorverkauf ist, wie immer seit 2013, zweigeteilt: Für die ersten drei Vorstellungen beginnt er am Montag, 28. Oktober, im Kulturbüro am Kleinflecken 26 (ab 8.30 Uhr). Für die Vorstellungen 4 bis 6 werden die Karten dort ab dem 27. Januar verkauft. Jede Karte kostet vier Euro.