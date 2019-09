Der 46. Kongress Stottern & Selbsthilfe findet vom 4. bis 6. Oktober in Neumünster im Kiek in statt. Damit wird zugleich das 40-jährige Bestehen der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe (BVSS) gefeiert. Das Kongressmotto: „Lot us snacken, hör mol to“.