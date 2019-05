Neumünster

Seit 1954 organisieren die ehemaligen Mitschüler jedes Jahr ein Klassentreffen an unterschiedlichen Orten. Zum Eisernen Abitur trafen sie sich in Neumünster. „Wir zehn Übriggebliebenen sind inzwischen alle zwischen 85 und 87 Jahre alt, aber unsere Freundschaft hat Bestand“, sagte Helmut Deutschmann. Auch unter den Ehefrauen, die bei jedem Treffen dabei sind, haben sich Freundschaften gebildet. Lange Anreisen aus Nordrhein-Westfalen oder Sachsen sind für die rüstigen Pensionäre kein Problem. Einzig Erwin Kasper, emeritierter Professor aus Tübingen, war dieses Mal nicht dabei.

Stadtrundfahrt durch Neumünster

Nach einem gemeinsamen Frühstück stand gestern eine Stadtrundfahrt auf dem Programm, abends besuchten die ehemaligen Pennäler das Grab ihres Klassenlehrers Dr. Walter Gerlich auf dem Neumünsteraner Friedhof. „Dr. Gerlich unterschied sich von den meisten seiner strengen Kollegen, der tanzte auf allen Hochzeiten“, sagte Helmut Deutschmann. „Er machte modernen Unterricht, ließ uns Radios zusammenlöten und organisierte eine Besichtigung der Holsten-Brauerei mit anschließender Bierverköstigung. Da wurde der eine oder andere von uns schon etwas lustig“, erinnerte er sich gerne und erzählte weiter: „Da Dr. Gerlich meinte, dass auf einem Klassenfest getanzt werden sollte, forderte er uns auf, eine Dame mitzubringen. Wer sich nicht um weibliche Begleitung bemüht hatte, sollte eine Strafe in die Klassenkasse zahlen. Das war zum Glück nicht nötig.“

Lehrer hinterließ bleibenden Eindruck

Walter Gerlich hat einen bleibenden Eindruck bei den ehemaligen Holstenschülern hinterlassen. Während der Schulzeit und auch danach. Schließlich war er es, der das erste Klassentreffen außerhalb Neumünsters organisierte. Die ersten Treffen fanden in der Kneipe Klostermühle statt. Von 1967 bis 1980 traf sich der Abijahrgang ’54 einmal im Jahr in Gerlichs Sommerhaus am Brahmsee. Dr. Walter Gerlich starb am 21. März 1981.

Die jährlichen Treffen wurden fortgeführt. Mit der Organisation wechselten sich die Pensionäre ab und haben sich so bereits auf Rügen, in Flensburg, in Tübingen oder in Wernigerode getroffen. Als „sehr schöne Tradition“ beschrieb Karin Harms die jährlichen Zusammenkünfte. Ihr Mann Hans-Jürgen, seit Schulzeiten von allen nur Jöker genannt, starb am 18. Dezember vergangenen Jahres. Für seine Witwe bestand kein Zweifeln daran, zum Eisernen Abitreffen nach Neumünster zu kommen.

