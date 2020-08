Neumünster

Weil die "Klassiker-Tage Schleswig-Holstein" (KTSH) im Mai in Folge der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, war die Freude auf das Treffen noch größer als sonst. „In den vergangenen Jahren hat sich eine richtige kleine Klassiker-Tage-Gemeinschaft gebildet. Hier hatten alle die Möglichkeit, sich in gemütlicher Atmosphäre wiederzusehen und Benzingespräche zu führen", sagte Holstenhallen-Geschäftsführer Dirk Iwersen.

300 Fahrzeuge und mehr kamen nach Neumünster

So besuchten verteilt über den Tag deutlich mehr als 300 Fahrzeuge ( Autos, Motorräder, LKW) das KTSH-Treffen auf dem Freigelände. Natürlich gab es auch hier Corona-Besonderheiten beim Einlass und dem Ablauf der Veranstaltung

gegenüber den Vorjahren. "Unser Dank gilt allen Besuchern. Sie haben sich sehr diszipliniert an die Hygiene- und Abstandsregelungen gehalten", so Iwersen.

Die nächste Veranstaltung rund ums „alte Blech“ ist bereits in Planung: Die Klassiker-Tage 2021 sollen am 5. und 6. Juni rund um die Holstenhallen stattfinden.

