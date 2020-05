Kleine Geschichten aus Faldera gesucht

Neumünster

Entstehen soll eine erlebte, kleine, feine Geschichte oder eine Episode aus diesen bewegten Corona-Zeiten. „Es soll um eine Begebenheit gehen, die gerade Ihr Herz erfreut hat, eine Situation, die Sie bedrückt in dieser Zeit. Oder Ihre Geschichte darüber, worin Sie Ihren persönlichen Gewinn sehen in dieser Zeit, in der wir uns alle zurücknehmen müssen und Kontakte anders stattfinden,als in der persönlichen Begegnung“, teilte Elke Kuchler mit.

Geschichten werden im Schaukasten ausgehängt

Die Geschichten, die auf eine Din A 4-Seite passen sollten, sollen zur Ansicht und zum Lesen für Spaziergänger im Schaukasten vor dem Begegnungszentrum am Wernershagener Weg ausgehängt werden. Voraussetzung ist eine gut lesbare Schriftgröße und das Einverständnis des Absenders dazu. Die kleinen Geschichten sollen auch in einem Ordner gesammelt werden, der zu einem späteren Zeitpunkt (nach Corona) im Begegnungszentrum zur Einsicht ausgelegt werden kann.

Die Autoren können ihre Geschichten in den Briefkasten des Begegnungszentrums einwerfen oder mit der Post schicken (Wernershagener Weg 41, 24537 Neumünster). Für Rückfragen steht Elke Kuchler unter Tel. 04321/2692313 zur Verfügung.

