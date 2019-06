Neumünster

Auf dem dreispurigen Autobahnabschnitt vor Neumünster-Nord in Richtung Süden übersah der Fahrer eines Sattelzuges den Pkw. Das Auto wurde vom Lkw mitgeschliffen. Als es sich löste, wurde es herumgeschleudert und touchierte einen zufällig auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Rettungswagen.

Langer Rückstau auf der A7

Der Autofahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Es bildete sich ein Rückstau von rund acht Kilometern. Gegen 16.15 Uhr soll die Autobahn wieder freigegeben werden.

Die A7 ist eine der vielbefahrenen Straßen in Schleswig-Holstein - entsprechend oft geschen dort auch Unfälle. Neun Menschen sterben pro Tag auf Deutschlands Straßen. Doch wo ereignen sich die meisten Unfälle in Schleswig-Holstein? Ist es im Sommer gefährlicher als im Winter? KN-online beantwortet diese und weitere Fragen umfassend. Eine interaktive Karte zeigt die gefährlichsten Straßen in Schleswig-Holstein.

Die Zahl der Unfälle in Schleswig-Holstein ist im Jahr 2017 gestiegen. 90.050 Mal krachte es laut Polizei, ein Anstieg um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch wo sind Menschen auf dem Weg zur Arbeit besonders gefährdet, welche Kreuzungen oder Autobahnabschnitte sind besonders unfallträchtig? Wo geschehen Unfälle in Schleswig-Holstein mit Verkehrstoten?

Zahl der Unfälle in Schleswig-Holstein steigt

In den vergangenen Jahren mehrten sich die Verkehrsunfälle. Zählte die Polizei im Jahr 2013 knapp 73.788 Unfälle in Schleswig-Holstein, waren es vier Jahre später gut 16.000 mehr. Die Polizei begründet die Zunahme vor allem mit dem gestiegenen Verkehrsaufkommen.

Doch es gibt auch eine positive Entwicklung in der Unfallstatistik: So zählte die Polizei in Schleswig-Holstein 100 Verkehrstote - so wenige wie nie. Experten erklären den Rückgang unter anderem damit, dass die Fahrzeuge sicherer geworden sind. Außerdem habe sich die medizinische Versorgung, in der Notfallversorgung als auch im Krankenhaus, verbessert.

Dabei ereigneten sich im Jahr 2017 in Schleswig-Holstein mehr Unfälle mit Personenschäden in den Sommer- als in den Wintermonaten, wohl aufgrund der Ferien, in denen mehr Menschen auf den Straßen unterwegs sind.

Besonders in der Dämmerung oder bei Dunkelheit fahren viele Menschen umsichtiger. Diese Vorsicht und die geringere Zahl der Verkehrsteilnehmer schlägt sich offenbar in der Statistik nieder. Nachts geschahen weniger Unfälle in Schleswig-Holstein als tagsüber.

Unfälle in Schleswig-Holstein 2017

Die folgende Karte zeigt basierend auf den Daten der Statistiker alle Unfälle in Schleswig-Holstein im Jahr 2017, bei denen mindestens ein Mensch verletzt wurde oder starb. Sie können an die Karte heranzoomen und auf jeden einzelnen Punkt klicken oder tippen, um weitere Informationen zu dem Unfall zu erhalten:

Weitere Nachrichten aus Neumünster finden Sie hier.

Von KN-online