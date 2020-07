Neumünster

Marco Ludwig und seine Fotografenkollegin Katharina Behrendt sind mitten in der Nacht auf den Turm der Vicelinkirche gestiegen und haben ihre Fotoausrüstung mitgeschleppt. Dabei ist ihnen ein außergewöhnliches Foto gelungen.

Es zeigt den Kometen über der Anscharkirche, dem Stadtwerke-Kraftwerk mit den beiden schlanken Schornsteinen und rechts davon den Neumünsteraner Wasserturm.

"Schauen Sie nicht auf Ihr Handy"

Neowise ist der hellste und spektakulärste Komet seit 23 Jahren. Momentan ist er zwischen Mitternacht und 3 Uhr mit etwas Glück am Himmel über Neumünster zu sehen. Marco Ludwig hat einen Tipp für Interessierte: „Suchen Sie sich einen dunklen Standort mit guter Horizontsicht in Richtung Norden. Nehmen Sie sich am besten einen bequemen Stuhl und ein Fernglas mit. Gewöhnen Sie Ihre Augen mehrere Minuten an die Dunkelheit und schauen Sie zwischendurch nicht auf Ihr Handy. Wenn Sie den Kometen mit dem Fernglas gefunden haben, können Sie ihn vielleicht auch schon mit bloßem Auge erkennen.“

Marco Ludwig hat schon viele spektakuläre Fotos vom Nachthimmel über Neumünster gemacht.

Astronomie-Experten gehen davon aus, dass Neowise vielleicht noch den ganzen Juli hindurch sichtbar sein wird. Dann wird er aber langsam wieder in den Tiefen des Weltalls verschwinden, um die Erde vielleicht erst in mehreren tausend Jahren wieder zu besuchen. Wenn Neowise weg ist, können Sternengucker dann wieder die Satelliten von Elon Musk am Himmel suchen.

