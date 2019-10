Neumünster

Jeweils 20 Minuten treten fünf Comedians am 24. Oktober im Bistrorant im Tierpark, Kiek in, Restaurant & Café Pagoni, Südbahnhof Neumünster und in der Wittorfer Brauerei auf. Den Comedy-Marathon "Komische Nacht" gibt es seit mehreren Jahren in mittlerweile 30 deutschen Städten.

In Neumünster machte sie erstmals im Februar halt - dieses Mal kommen fünf andere Komiker in den Norden. Bekannt Sind sie aus Formaten wie dem Quatsch Comedy Club oder Nightwash.

"Komische Nacht" Neumünster in fünf Kneipen und Clubs

Auf der Bühne stehen C. Heiland, ein psychisch angeknackster Langzeitstudent, Gesa Dreckmann, die mit norddeutschem Charme aus ihrer Dorfjugend erzählt, der 35-jährige Berliner Passun, Roberto Capitoni, der das Publikum in seinen alltäglichen Wahnsinn mitnimmt und Thomas Nicolai, der echte sächsiche Mentalität auf die Bühne bringt.

Nicht der erste Comedy-Marathon in Neumünster

Los geht die Verantstaltung um 19.30 Uhr, der Einlass beginnt je nach Lokal ab 18 Uhr. Das Schwalebräu war zunächst als Veranstaltungsort geplant. Die kürzlich geschlossene Brauerei nimmt allerdings nicht mehr an der "Komischen Nacht" teil. Die Wittorfer Brauerei ist dafür eingesprungen. Bereits erworbene Tickets für das Schwalebräu behalten in der Wittorfer Brauerei ihre Gültigkeit.

