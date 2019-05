Kiel

Pro von Anne Gramm : Ein Fundament, das allen guttut

Wie viele Reden haben wir schon gehört, in der die Spaltung unserer Gesellschaft beklagt wird? Wie oft haben wir sie selbst schon bedauert? Und es stimmt ja: Mehr als 80 Millionen Individualisten leben in ihrer ganz persönlichen Raumblase, planen und gestalten ihr Leben, ohne nach links und rechts zu sehen. Frühe Spezialisierung in der Schule, schneller Marsch durch die Ausbildung, strammes Programm in Beruf und Privatleben – was jenseits des eigenen Tellerrands passiert, gerät uns zunehmend aus dem Blick. Gegenseitiges Verständnis verkümmert.

Zwölf Monate, in denen sich der Mensch nicht nur um sich selbst dreht, sondern sich bewusst gesellschaftlichen Aufgaben widmet und der Allgemeinheit hilft – die erweitern nicht nur den eigenen Horizont, sie tragen auch dazu bei, alle miteinander wieder ins Gespräch zu bringen, und sie lassen die Bereitschaft, gemeinsam Probleme zu lösen, wachsen. Dass sich einige junge Menschen nach dem Schul-Ende Zeit für ein Orientierungsjahr nehmen, zeigt ihr Bedürfnis, in andere Welten einzutauchen und über diesen Weg den eigenen Standpunkt zu finden.

Trotzdem ist soziale Kompetenz leider aus der Mode geraten. Ein Pflichtjahr aber würde jede und jeden zwingen, sich mit der Balance zwischen eigenen und gesellschaftlichen Ansprüchen auseinanderzusetzen. Und auch das Argument, man könne doch bitte niemanden gegen seinen Willen auf Kranke oder Kita-Kinder loslassen, zählt nicht. Die vielen verschiedenen Sparten des Freiwilligenjahres zeigen ja: Es gibt noch so viel mehr zu tun, was der Gemeinschaft hilft und dem Einzelnen ein gutes Fundament fürs Leben gibt.

Kontra von Ulrich Metschies : Dienstpflicht wäre ein Armutszeugnis

Bürgerschaftliches Engagement kann man nicht erzwingen. Wer zum Dienst an der Allgemeinheit verdonnert wird, ist für die Gesellschaft kaum eine Hilfe. Wer kranken und pflegebedürftigen Menschen unter die Arme greifen soll, obwohl er dazu keinerlei Motivation verspürt, der speist unser Gemeinwesen nicht mit Wärme, sondern mit menschlicher Kälte. Und: Wäre ein derart einschneidender Eingriff in die Biografie von Millionen verfassungsrechtlich sauber?

Das alles sind Argumente und Zweifel, die gegen ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“ sprechen, wie es die CDU wieder einmal fordert, um Pflegenotstand und chronischen Personalmangel auch in anderen Bereichen unseres schwindsüchtigen Sozialsystems zu entschärfen.

Doch es ist ein anderer, ein sehr grundsätzlicher Punkt, der nahe legt, dass Zwang zum Dienst an der Allgemeinheit keine gute Idee ist, sondern das sozialpolitische Armutszeugnis einer Gesellschaft, die zu den wohlhabendsten der Welt gehört – einer Gesellschaft jedoch, in der die Kluft zwischen individuellem Reichtum und kollektiver Armut mit jedem Tag größer wird. Diese Kluft lässt sich durch einen verordneten Sozialdienst nicht schließen. Sie lässt sich nur schließen, wenn wir endlich damit aufhören, ausgerechnet den Tätigkeiten die Wertschätzung zu versagen, die Menschen in allen Lebensphasen ein würdiges Dasein ermöglichen sollen. Zwang würde nichts ändern an diesem Webfehler unseres Sozialwesens, sondern die Mangelwirtschaft nur in die Länge ziehen. Zwingen wir also junge Menschen nicht zu ihrem Glück, sondern locken wir sie: Durch bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen, die motivieren und nicht abschrecken.

Von KN-online