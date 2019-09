Selbstbewusster Umgang mit Stottern

Neumünster

Das Kongressmotto „Lot us snacken, hör mol to“ steht auf norddeutsche Art für den selbstbewussten Umgang mit der Sprechbehinderung. Rund 250 Betroffene, Angehörige, Fachleute und Interessierte aus ganz Deutschland werden zur Veranstaltung im „Kiek in“ erwartet.

Kongress Stottern & Selbsthilfe in Neumünster ist öffentlich

Der Kongress ist öffentlich und bietet allen Interessierten einen Erfahrungsaustausch, aktuelle Informationen wie zum Beispiel halbtägige Workshops zum Kennenlernen und Ausprobieren unterschiedlicher Sprechtechniken sowie ein Rahmenprogramm. Das Programm steht im Internet unter www.stottern-der-kongress.de. Über diese Website können sich bis zum 3. Oktober noch Tagesgäste anmelden.

„Wir möchten gern ins Gespräch mit Nicht-Betroffenen kommen, informieren und die Befangenheit im Umgang mit stotternden Menschen abbauen“, sagt die Landesvorsitzende Frauke Hüttmann. So finden auch außerhalb des Kongresses öffentliche Veranstaltungen statt.

Noch mehr Angebote in Neumünster

Am 3. Oktober um 20 Uhr sind alle Interessierten zu einer Aufführung der „Block-Busters“ ins Statt-Theater eingeladen. Die stotternde Theatergruppe hat Maxim Gorkis „Nachtasyl“ humorvoll interpretiert und umgetauft in „Sprachasyl“. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Außerdem gibt es am Sonnabend in der Innenstadt einen Infostand mit Beratungsangeboten zum Thema „Stottern“ und musikalischen Einlagen der betreuenden Akteure.

