Am Sonnabend, 15. Februar, 2020 wird es in der Innenstadt von Neumünster eng. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es in den Straßen rund um den Bahnhof zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Der Grund ist eine Demonstration. Die Route führt auch über den Ring.

Konzert in der "Titanic" - Demo in Neumünster: Behinderungen drohen

Von Thorsten Geil