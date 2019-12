Stadthalle pulsiert in Tom Gaebels Swing

Neumünster

„Antwortet mir!“ ist nicht nur beim Song „That‘s life“ von Frank Sinatra das Motto im Konzert „A Swinging Christmas“ von Tom Gaebel und seinem Orchester in der Stadthalle. Der Sänger schaute einladend ins Publikum und gab anfangs wie ein Chorleiter mit großen Armbewegungen ein paar aufmunternde Einsätze.

Das Publikum nahm die Einladung sofort an. Während des gesamten Konzerts wurde bei den Evergreens zur Weihnachtszeit mitgesungen, wann immer es ging.

Nahe statt Distanz

Das Konzept Nähe statt Distanz nahm alle mit. Tom Gaebel als Frontman mit Freundlichkeit und Selbstironie und seine Band machten ansteckend gute Laune. „Das hat jetzt keiner erkannt, hätte auch John Lennon sein können“, kommentierte er einen überraschenden Nebenton seiner Stimme und erntet Gelächter.

Im Reigen der Swing- und Pop-Evergreens war auch Platz für das Eltern sattsam bekannte „In der Weihnachtsbäckerei“. Tom Gaebel führte mit Percussionist Chris Fehre Rührschüsseln endlich ihrer wahren Bedeutung zu: Mit Holzlöffel und Schneebesen drosch das Duo mit erkennbarer Spielfreude so schwungvoll Swing-Rhythmen unter das Kinderlied, dass die Stahlschüsseln vom Spieltisch rutschen.

Tom Gaebel faszinierte auch an diesem Abend mit seiner Fähigkeit, weltberühmte US-Größen aus der Swing-Ära der 50er bis 80er Jahre in seiner Kehle wieder auferstehen zu lassen. Mit softem Schmelz erweckte er in „It‘s beginning to look like Christmas“ den Sound von Bing Crosby zu neuem Leben, die unverwechselbare kehlig-rauhe Stimme von Louis Armstrong erstand in „It‘s a wonderful world“, beim kurz angesungenen „In the Ghetto“ verwandelte sich Tom Gaebels Stimme für ein paar Takte in Elvis‘ Organ.

Atemlose Begeisterung

Erst atemlose Begeisterung, dann lauten Jubel entlockt der Swing-Spezialist seinen Zuhörern immer, wenn er Hits von Frank Sinatra singt. Seine großformatigen Hymnen der Neuzeit „My way“ und „ New York“ genossen die Zuhörer teils mit geschlossenen Augen. Der klare, leicht-metallische Sinatra-Sound unterlegt vom üppigen Bandarrangements stand lebendig im Raum.

„Dass er toll singt, steht außer Frage“, sagte Zuhörerin Susi Meißner. Die Hamburgerin ist dem deutschen Star mit ihrer Freundin Kristin Gätjens nach Neumünster nachgereist. In der dritten Reihe sangen die Fans die Texte leise und komplett mit. „In Hamburg macht er kein Weihnachtskonzert“, erklärte Susi Meißner. „Er ist witzig und spontan, das Zusammenspiel mit der Band ist toll“ überzeugt die 41-Jährige. Drei Mal hat sie Tom Gaebel bereits in diesem Jahr live gehört. Kristin Gätjens war 2019 schon in vier Konzerten. „Einmal mit meinem Sohn, der hört hin, wenn wir eine CD von Tom Gaebel auflegen.“ Die 51-Jährige schätzt den Witz und die Modernität der Swing-Arrangements.

Den Wunsch der Freundinnen - ein Drink mit Tom Gaebel und dem Posaunisten Richie Hellenthal als Barmann - las der Künstler nach der Pause als einen von vielen laut vor. Immerhin. Ob er sich erfüllt? Die Fans in den schicken Cocktailkleidern hofften. „Man kann mit Tom Gaebel nach dem Konzert immer Selfies machen“, erzählt Susi Meißner. „Ich glaube, inzwischen erkennt er uns wieder.“

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.