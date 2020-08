Neumünster

„Ach, das war wieder ausgesprochen schön“, schwärmte Elke Timm nach dem einstündigen Konzert am Sonntagabend in der Vicelinkirche. Sie habe keines der drei Orgelkonzerte verpasst, erzählte sie. „Es findet ja kaum noch etwas statt, auch unsere Chorproben können nur mit großem Abstand im Freien stattfinden. Ich vermisse das rege Neumünsteraner Konzertleben und das gemeinsame Singen, bei dem man aufeinander hören kann, schon sehr“, sagte die Sängerin des Bachchores.

Alle Möglichkeiten nutzen, um kulturell und seelisch am Leben zu bleiben

Das sieht Kantor Lüdtke ähnlich. „Der Bachchor hat sehr gelitten. Unsere regelmäßigen Proben im Garten des Gemeindehauses dienen vor allem dem Zusammenhalt unter den Sängern.“ Effektive Proben seien mit den Abstandsregeln kaum möglich. „Man hört sich nicht. Die Stimmen fliegen überall hin – genau wie die Aerosole.“ Man müsse jedoch alle Möglichkeiten nutzen, „um kulturell und seelisch am Leben zu bleiben“, findet der Chorleiter. Er sei deshalb froh, dass zumindest solistische Aufführungen, wie die traditionellen sommerlichen Orgelkonzerte inzwischen wieder stattfinden können.

Raum schaffen für den Kernbestand

Beim Programm der diesjährigen Konzertreihe musste Lüdtke improvisieren. Gastorganisten konnten keine verbindlichen Zusagen machen, Karsten Lüdtke musste kurzfristig einspringen. „Ursprünglich hatte ich für das letzte der drei Konzerte eine französischen Akzent setzen wollen“, erzählte er. Doch dann sei ihm klar geworden, dass man gerade in ungewissen Zeiten, den großen Werken unseres Kernbestandes Raum schaffen müsse.

Langanhaltender Applaus für ein abwechslungsreiches Programm

Der Organist entschied sich für ein abwechslungsreiches Programm aus Präludien von Bach, Buxtehude und Bruhns und ergänzte sie meisterlich um die Pange lingua von Nicolas Grigny, die Bachsche Fantasie und Fuge c-moll und die Choralbearbeitung „Allein Gott in der Höhe sei Ehr“ des Leipziger Musikgenies.

„Bach ist unübertroffen und Bruhns und Buxtehude gehören zu unserer norddeutschen Kulturidentität“, sagte Lüdtke, dem es am Sonntag vorzüglich gelang, die Raffinesse in Buxtehudes Praeludium g-moll herauszuarbeiten. Die 50 Besucher dankten es ihm mit langanhaltendem Applaus.

Wir werden nicht in Agonie verfallen

„Wir werden nicht in Agonie verfallen“, versprach Karsten Lüdtke. „Wenn die Situation es zulässt, werden wir alle angekündigten Konzerttermine wahrnehmen.“ Konzerte, die im Frühjahr ausgefallen sind, werden im Herbst nachgeholt. Die Aufführung großer Oratorien und Sinfonien werde in absehbarer Zeit nicht möglich, „aber wir werden Solokantaten in kleiner Besetzung und Klavierkonzerte veranstalten, um kulturell nicht zu verhungern.“

Die nächsten Konzerte in der Vicelinkirche: 3. Musikalische Vesper am Sonntag, 6. September mit Nadine Balbeisi (Sopran), Karsten Lüdtke (Orgel); Klaviersonaten von Beethoven am Freitag, 11. September, gespielt von Hartmut Leistritz; Beethoven-Sonaten für Soloinstrument und Klavier am Freitag, 18. September, in Kooperation mit der Musikhochschule Lübeck.

