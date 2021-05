Die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner sind am Sonntag zum fünften Mal aufgerufen, einen Oberbürgermeister zu wählen. Fünf Männer haben ihren Hut in den Ring geworfen, und allein darum gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung erst in der Stichwahl am 30. Mai fällt.