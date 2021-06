Neumünster

„Heute vor 80 Jahren überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion und eröffnete damit den Beginn eines monströsen Verbrechens“, sagte Pastor Wolfgang Miether in seiner Andacht auf dem Südfriedhof. Über fünf Millionen sowjetische Soldaten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft, und mehr als 3,3 Millionen von ihnen verloren durch Hunger, Terror und Zwangsarbeit ihr Leben.

4000 Zwangsarbeiter in Neumünster

„Auch in Neumünster waren 4000 zumeist sowjetische Zwangsarbeiter in über 30 Lagern unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht“, führte Henning Möbius vom Runden Tisch für Demokratie und Toleranz aus. „Oft starben die zumeist jungen Menschen hier bereits nach wenigen Monaten“, beschrieb Christof Ostheimer vom Friedensforum deren Schicksal und zitierte aus einem Interview mit einem Überlebenden: „Der ganze Krieg war schrecklich für alle Menschen. Wir sind dafür da, dass so etwas nie wieder geschieht.“

Orte des Gedenkens und des Lernens

Diesen Anspruch hat sich auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auferlegt. Seit seiner Gründung vor über 100 Jahren betreut der Volksbund 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit mehr als 2,8 Millionen Kriegstoten als „Orte der Erinnerung, des Gedenkens und des Lernens.“

„Wir wollen den Opfern von Gewaltherrschaft ein würdiges Andenken schaffen“, sagte Hans-Jürgen Holland vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Gemeinsam mit Stephan Beitz legte er nach der 30-minütigen Andacht einen Kranz „als Zeichen der Versöhnung über den Gräbern“ am Hochkreuz neben den Kriegsgräbern in Neumünster nieder.