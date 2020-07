Neumünster

Gegen 19.30 Uhr hetzte am Donnerstag ein Hund ein Reh durch die eng bebaute Siedlung, brachte es zu Boden und tötete es offenbar mit einem einzigen Biss in die Kehle. Zeugen beobachten den grausigen Vorfall ganz in der Nähe des Spielplatzes, der Hans-Böckler-Schule und des Bugenhagen-Kindergartens.

Zeugen meldeten sich vor Ort bei den Polizisten und berichteten, sie hätten gesehen, wie ein Schäferhundmischling das Wildtier gehetzt hatte. Vor dem Reihenhaus an der Königsberger Straße holte der Hund das Reh demnach ein, brachte es zu Boden und tötete es durch einen Biss. Danach sei der Hund über den Spielplatz in Richtung Lötzener Straße weggelaufen.

"Die Menschen sind unvernünftig"

Neumünsters Kreisjägermeister Dirk Jacobsen reagierte am Freitag erbost über die Nachricht. „Überall lassen die Leute ihre Hunde frei herumlaufen, es ist wirklich schlimm und wird immer schlimmer. Die Menschen sind unvernünftig und kümmern sich nicht um das Wohl der Wildtiere. Immer wieder passieren solche Sache mit wildernden Hunden“, sagte Jacobsen.

In ganz Neumünster leben mittlerweile die Rehe, nicht nur in der Böcklersiedlung am Rande des Stadtwaldes und des Flugplatzes. Nach Auskunft von Dirk Jacobsen wächst die Population, aber im besiedelten Gebiet können und dürfen die Jäger sie nicht schießen.

„Darum haben wir in den Revieren am Stadtrand die Abschussquote erhöht, damit das Wild nicht noch stärker in die Stadt hineinzieht, aber auch das ist nicht unbegrenzt möglich“, so Jacobsen. Hinzu komme: Wenn ein Kitz in der Böcklersiedlung oder in Wittorf auf die Welt komme, sehe es diese Gegend als seine Heimat an und bleibe – und vermehre sich – dort auch.

"Wenn ein jagender Hund einmal Erfolg hatte, ist er versaut"

Aus Sicht des Kreisjägermeisters gibt es nur eine einzige Lösung: „Bitte leint eure Hunde an, und wenn es eine lange Schleppleine ist. Das Wild ist überall, nur für Menschen selten sichtbar. Der Hund riecht es aber, und dann kommt der Jagdinstinkt durch. Wenn ein jagender Hund einmal Erfolg hatte, ist er versaut. Er wird es immer wieder versuchen.“