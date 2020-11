Neumünster

In der Innenstadt, im Freesen-Center, in Einfeld und in Wittorf sind die Spendensammler üblicherweise unterwegs. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird die Sammlung unter der Schirmherrschaft der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger in das nächste Jahr verschoben. Dennoch bitten die Verantwortlichen zum Volkstrauertag (15. Oktober) um Geldspenden.

Der Verein sucht die Toten der Weltkriege, um sie würdig zu bestatten

Gemeinsam für den Frieden - der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge setzt sich seit Jahrzehnten für die Versöhnung über den Gräbern und für die Verständigung zwischen den Völkern ein. Der gemeinnützige Verein hat es sich zur zentralen Aufgabe gemacht, die Toten der Weltkriege zu suchen und würdig zu bestatten.

Dafür benötigt der Volksbund finanzielle Unterstützung auf dem Spendenkonto:

Empfänger: Volksbund Schleswig-Holstein; IBAN: DE48 2105 0170 1002 1173 54. Kennwort: Sammlung Neumünster