Ort der Begegnung

Neumünster

Auch 2020 soll im Künstlerhaus Stadttöpferei das Konzept des „Künstler-Tandems“ greifen: Jeweils zwei Stipendiaten – ein erfahrener und ein junger Nachwuchskünstler – erhalten die Chance, einen Monat lang gemeinsam unter einem Dach zu leben und zu arbeiten und einander Inspirationsquelle zu sein.

Am Donnerstag stellten die künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Stadttöpferei, Danijela Pivašević-Tenner und Sünne Höhn vom Kulturbüro die neuen Stipendiaten vor.

Künstler aus acht Nationen kommen nach Neumünster

Künstler und Künstlerinnen der zeitgenössischen Keramikkunst aus acht verschiedenen Nationen werden in diesem Jahr einen neuen Kulturkreis kennenlernen, Neumünsteraner dürfen den Kreativen bei ihrer Arbeit mit Ton und Porzellen über die Schulter schauen. Während ihres Aufenthaltes in Neumünster pflegen die Stipendiaten das Prinzip der „offenen Werkstatt“.

96 Bewerbungen aus 38 Ländern

„Die Strahlkraft unseres Künstlerhauses steigert sich kontinuierlich“, freute sich die Hausherrin. 96 Bewerbungen aus 38 Ländern erreichten die Jury, bestehend Danijela Pivašević-Tenner, Sünne Höhn, Carsten Hilgruber als Vorsitzender der tragenden Dr. Hans Hoch Stiftung und der Kieler Kunsthistorikerin Susanne Schwertfeger.

„Die hohe Qualität der Einsendungen hat uns sehr beeindruckt“, sagte Carsten Hillgruber. Die Auswahl nach klaren Kriterien lief der Jury nicht leicht. Nach ausgiebigen Diskussionen fand man zu einer Einigung. Die zehn ausgewählten Künstlerinnen und Künstler reisen aus Deutschland, Slowenien, den USA, Ungarn, Israel, Indien, Guatemala und Polen an.

Flüssiger Ton und filigrane Keramik aus dem 3D-Drucker

Die Slowenin Tanja Lažetić wird sich konzeptuell mit Keramik und Fotografie beschäftigen, Rafi Münz aus Israel stellt den Menschen in den Mittelpunkt seiner collagenartigen Installationen und Kate Roberts wird die Vergänglichkeit von Objekten thematisieren. In Neumünster will die US-Amerikanerin Werke aus Ton in flüssiger Form präsentieren, ihre Tandem-Partnerin Eliza Au nutzt einen 3D-Drucker zur Herstellung ihrer filigranen Gitterobjekte.

Führungen durch fremde Welten

„Derart ungewöhnliche Kunstprojekte brauchen Kontinuität, damit Neumünsters große Kulturszene weiterhin über die Stadtgrenzen hinausstrahlen kann“, sagte der Geschäftsführer der Wobau, Uwe Honsberg. Die Wohnungsbaugesellschaft fördert das Projekt von Beginn an und will sein Engagement unbefristet fortsetzen.

„Für Neumünsteraner schafft das Künstlerhaus vor der eigenen Haustür Verbindungen in die Welt“, nannte Doris Grote als Grund für das Engagement der Stiftung der Sparkasse Südholstein.

Kindern aus der Nachbarschaft werde durch die internationalen Stipendiaten Kunst näher gebracht, Schulklassen kämen in den Genuss von Führungen durch fremde Welten, lobte sie das Projekt.

Bevor das erste Künstler-Tandem Anfang März in den Fürsthof ziehen wird, ist dort die Jahresausstellung mit Werken aus dem letzten Jahr zu sehen.

Die Ausstellung „Ceramic Artist Exchange – Tandem 2019“ endet am 29. Februar.

Weitere Informationen unter www.stadttoepferei.de

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.