16 künstlerische Banner an der Fassade des Museums Tuch und Technik auf dem Kleinflecken in Neumünster erinnern aktuell daran, dass es auch in Corona-Zeiten einen Kunstflecken gegeben hat. Das städtische Kulturfestival hatte sich auf die Beschränkungen eingestellt und sein Programm angepasst.

Von Sven Detlefsen