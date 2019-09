Neumünster

Ab 20 Uhr ist dann Live-Musik mit der Gruppe Shoretea im Café im Update abgesagt. Ab 19 Uhr ist Einlass für das Konzert.

Künstlergruppe ist seit 2017 aktiv

Mit einer „Guerilla“-Ausstellung in einem leerstehenden Laden – morgens rein, abends raus – hat die Künstlergruppe 2017 begonnen. Mittlerweile seien 13 feste Mitglieder bei „Kunst & Bündig“ aktiv. Den Kern der Gruppe bilden Kunstschaffende aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Fotografie, die Werke in einer großen Bandbreite zeigen.

Ungewöhnliche Locations wie leerstehende Ladenlokale, Industriebrachen, aber auch gern unfertige Neubauten, haben es den Künstlern angetan. 25 Ausstellungen in Kiel, Neumünster, Lübeck, Wyk/ Föhr und Bordesholm sowie in einer sechs Monate lang betriebenen Galerie in Neumünster hat die Gruppe nach eigenen Angaben bereits bestückt. Dabei seien etwa 25.000 interessierte Besucher erreicht worden, bilanziert Dirk Ralfs, Sprecher des Vorstands.

Update in Neumünster fasst die ganze Bandbreite der Werke

Im Update sei ausreichend Platz, um die ganze Bandbreite der Arbeiten der Mitglieder zu zeigen, so „Kunst & Bündig. Die Gruppe war bereits im Mai bei der „Kultournacht“ in Neumünster im Update Café zu Gast. Am kommenden Sonnabend werden die Werke der Künstler ab 16 Uhr zu sehen sein. Der Einlass für das Konzert von der Band Shoretea ist dann ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro. Die Musiker haben ruhige und rockige Lieder in ihrem Repertoire, das sowohl aus Cover-Versionen als auch aus selbst geschriebenen Stücken besteht.

