Neumünster

Die Art-Tour, den traditionellen Rundgang zur Eröffnung des Kunstfleckens, wird es, wie immer, am ersten Freitag im September geben; aber wegen Corona fällt die Station Bürgergalerie aus. „Wir bitten die Gäste, am Kleinflecken zu verweilen“, erklärt Sünne Höhn, beim Kulturbüro der Stadt für die Ausstellungen im Kunstflecken zuständig. Der Kieler Bildhauer Volker Tiemann, dessen Miniaturen in der Bürgergalerie präsentiert werden, werde dorthin kommen.

Größte Ausstellungsfläche wird die Fassade des Museums Tuch und Technik

Der Grund für die Einschränkung: Corona. „Wir glauben nicht, dass es gut ist, ohne Kultur zu leben“, stellte Neumünsters Erster Stadtrat Carsten Hillgruber bei der Präsentation des Kunstflecken-Programms klar; aber: „Es ist für alle Beteiligten nicht so einfach.“ Trotzdem hat das Kulturbüro zwölf Programmpunkte organisiert; weniger als sonst und konzentriert auf zwei statt drei Wochen, aber: „Es wird anders, aber schön“, betonte Festivalleiterin Agnes Trenka.

Anzeige

Größte Ausstellungsfläche wird die Fassade des Museums Tuch und Technik. Banner im Format drei mal drei Meter werden dort aufgehängt, gestaltet von Studenten der Muthesius Kunsthochschule. Ihr gemeinsames Thema: Was dürfen wir nicht vergessen? Den Titel: „Say It Loud“ nutzen die Veranstalter auch gleich für eine weitere Schau: Schüler der betreuten Grundschulen haben ihre Gedanken gemalt und gezeichnet zu der Corona-Frage: Was ist mir wichtig? Rund 100 Kinderbilder werden im Rathausfoyer zu sehen sein.

Weitere KN+ Artikel

Schwerpunkt sind regionale Künstler

Der Kunstflecken ist „sonst sehr international“ orientiert, erklärt Leiterin Agens Trenka, aber in diesem Jahr kommt nur die Österreicherin Marie Spaemann aus dem Ausland nach Neumünster. Sie wird mit Gesang und Cello am 17. September in der Werkhalle auftreten. Damit rutscht der Schwerpunkt automatisch auf regionale Künstler. Was wiederum gut zur Überschrift passt, unter der Trenka den Kunstflecken plante: Nachhaltigkeit und fairer Handel. Nicht nur das Catering kommt aus der Gegend, auch das Programm.

Weitere Einschränkung: Zum Musikhören müssen die Besucher mit Masken ihre festen Sitzplätze aufsuchen und dort bleiben. „Nicht singen und jubeln“, fordert Agnes Trenka; schon gar nicht tanzen.

Jazzförderpreis für Neumünsterner

Alle zwei Jahre vergibt das Kulturforum Schleswig-Holstein den Jazzförderpreis. In diesem Jahr geht er an den Neumünsteraner Ralf Johannsen. Der habe es als Leiter des Jazz-Clubs seit 37 Jahren geschafft, internationale Musiker in die Stadt zu holen, dafür wird er am 11. September in der Werkhalle ausgezeichnet.

Es wird auch wieder Mitmach-Aktionen geben; am 12. September können Besucher auf der Bühne des Theaters ihre eigenen „Kulturbeutel“ packen und mit der Wanderausstellung „Kultur im Beutel“ auf Reisen schicken. Am 13. September lädt Birte Busching in ihr Keramikatelier am Kleinflecken 31 zum Papier schöpfen, bildhauern mit Milchkartons und mehr.

Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, 3. August, direkt beim Kulturbüro: 04321 / 942 3316, Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und dienstags von 14 bis 17 Uhr.

Informationen im Internet: www.kunstflecken.de/ und auf Flyern, die in der Stadt ausgelegt werden.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.