Auf dem Abschnitt der Landesstraße 328 zwischen der A-7-Anschlussstelle Neumünster-Nord und der Abfahrt Krogaspe/Timmaspe stehen an diesem Freitag Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr kündigt für die Zeit von 8 bis 16 Uhr eine Vollsperrung an.