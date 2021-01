Neumünster

Ratsherr Jürgen Joost (LKR) kommentierte süffisant: „Seit der ursprünglichen Rückzugsankündigung im November 2019 wirkte die Amtsführung von Tauras eher uninspiriert. Nachdem die Luft erst einmal herausgelassen worden ist, bin ich gespannt, wie man sie wieder hineinpumpen will.“

"Licht und Schatten bei Olaf Tauras "

Er, Jürgen Joost, habe den ursprünglichen Entschluss von Olaf Tauras, nicht erneut anzutreten, für richtig gehalten. Daran habe sich nichts geändert. Tauras tritt aber doch noch einmal an. „Dem Licht in Sachen Wirtschaftsförderung steht bei Tauras viel Schatten als Verwaltungschef gegenüber: Digitale Steinzeit im Rathaus, mangelnde Produktivität und Effizienz, teilweise ungenügender Service“, so Joost. Selbst der CDU-Fraktionschef Gerd Kühl habe öffentlich nie einen Hehl aus seiner Unzufriedenheit mit Tauras gemacht.

Die LKR sondiert nach Angaben ihres Ratsherrn (und Bundesvorsitzenden) Joost noch Möglichkeiten, einen eigenen Kandidaten für die Wahl am 9. Mai zu nominieren.

Jusos : "Kommunalpolitik darf kein Glücksspiel sein"

Für die Jungsozialisten in der SPD zeugt die „Wiederauferstehung ihres Parteifreundes“ von Hilflosigkeit und einem Notstand in der CDU. „Die Tauras-Zeit gehört in das vergangene Jahrzehnt – Neumünster braucht eine echte Neuausrichtung. Die jungen Leute rufen nach einer Verwaltungsspitze, die sie mitnimmt und auf ihre Bedürfnisse verlässlich eingeht“, sagte die Juso- Kreisvorsitzende Yaren Talia Özgür. Ihr Stellvertreter Paul Jakob Weber ergänzt: „Die CDU verliert sich in ihren parteitaktischen Spielen selbst. Die Entscheidung stellt ein großes Risiko für die Stadt dar, die Kommunalpolitik darf kein Glücksspiel sein."