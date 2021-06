Neumünster

Die kleinen Präsente aus der Kiste sollen den Kindern Mut machen und angesichts von Behandlungen und Krankenhausalltag eine Aufmunterung sein. Melanie Nicolaysen und Kathleen Krüger vom Ladies Circle übergaben die Spende an Kathrin Sawade, die Pflegeleiterin des FEK. Durch Projekte wie Kaffeeverkauf und das eigene liebevolle Herstellen von Armbändern konnten die Ladies in den vergangenen Wochen bereits das FEK Sportprogramm der Krebsstation und den Kinderschutzbund unterstützen. Vom Rest haben sie die Trostpflaster in Form von Büchern, Figuren, Seifenblasen und Bastelsachen für die „kleinen tapferen Zwerge“ zusammengestellt.

Ladies wollen Verein zur Hilfe von Frauen und Kindern in Not unterstützen

Der Ladies Circle 13 kündigt als nächstes „Herzensprojekt“ die Unterstützung des Vereins Blickwinkel Freiheits-Stil zur Hilfe von Frauen und Kindern in Not an. Dieser Verein haben aktuell starken Zulauf und platze aus allen Nähten. Damit greift der Circle zu seiner Charterfeier zum fünfjährigen Bestehen auf das erste Projekt zurück, dass von dem Serviceclub unterstützt wurde.