Die Landesregierung hat die Corona-"Notbremse" für Neumünster aufgehoben. Von Montag (19. April) an werden die Auflagen gelockert. Es geht zurück in den Modus, der bis zum letzten Wochenende galt: Die Geschäfte dürfen öffnen, Kitas und Schulen gehen in eingeschränkten Regelbetrieb.