Vier vergiftete Rotmilane sind in Rendswühren entdeckt worden - der Landsjagdverband hat deshalb eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. "Wir hoffen, dass dadurch Schwung in die Ermittlungen kommt." Insgesamt sind nahe Neumünster in den letzten drei Jahren elf tote Rotmilane entdeckt worden.