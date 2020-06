Die Kieler Landesregierung hat den Freibadbetrieb vom kommenden Montag, 8. Juni, im Rahmen der Corona-Pandemie erlaubt. Ob bereits ein Badespaß in allen Bädern möglich sein wird, ist noch unklar. Im Bad am Stadtwald in Neumünster prüft man das. In Timmaspe wird am 15. Juni angebadet.