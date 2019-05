Neumünster

Bei dem Treffen in Neumünster präsentierte sich der Verband am Mittwoch als Organisation mit Herz, Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt und sozialem Hintergrund.

Das Motto ist Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit ist unser Motto. Wir prangern die Verschwendung von Lebensmitteln an und fordern, dass Verbraucherlehre ein Fach an allen Schulen wird. Bei uns landen jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll“, sagte die Landfrauenpräsidentin Ulrike Röhr.

Relativ neu und sehr erfolgreich ist auch die Unter-Organisation "Junge Landfrauen".

„Unterwäsche ist in Afrika ein Luxusartikel“

Am Mittwoch wurde auch die neue Gesundheitsaktion zum Thema Hören vorgestellt und die Kampagne „Smalls for all“ propagiert: Die Mitglieder werden gebeten, neue und gut erhaltene BHs und neue Unterhosen zu spenden. Tatsächlich füllten sich die Körbe im Foyer der Holstenhallen am Mittwoch zügig. „Unterwäsche ist für viele Frauen und Mädchen in Afrika ein Luxusartikel. Sie bietet als Statussymbol einen besonderen Schutz der Persönlichkeitsrechte“, sagte Ulrike Röhr.

"Die Leute schnallen sich plötzlich an"

Sehr viel geschmunzelt wurde bei einem Gespräch zwischen NDR-Moderator Jan Malte Andresen und dem Schauspieler Till Demtrøder, bekannt unter anderem aus dem „Großstadtrevier“. Demtrøder präsentierte sich als unterhaltsamer Gesprächspartner, der Einblicke in das Leben eines Schauspielers gewährte. „Weil ich so lange den Polizisten Henning Schulz gespielt habe, schnallen sich die Leute plötzlich an, wenn sie mich sehen“, sagte er.