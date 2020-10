Bauern aus Neumünster und den umliegenden Kreisen haben in der Nacht zu Montag das Auslieferungslager von Edeka Nord blockiert. Mit Traktoren machten die Landwirte die Zufahrten in der Gadelander- und Weserstraße dicht. Aufgerufen zum Protest hat die Bewegung "Land schafft Verbindung."

Protest in Neumünster

Von Frank Scheer