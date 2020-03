Neumünster

Die zweite Laube in der Kolonie Ostbahn (an den Auwiesen in Tungendorf) konnte von der Berufsfeuerwehr Neumünster noch rechtzeitig gelöscht werden. In dieser Hütte wurde dann auch ein Brandbeschleuniger gefunden.

Lesen Sie auch:Polizistin durch Kopftritte verletzt

Weitere fünf Lauben wurden beschädigt

Bei fünf weiteren Lauben der Kolonie wurden außerem Scheiben eingeschlagen. Die Polizei Neumünster sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer konnte am Sonnabend, 14. März, gegen 20 Uhr in der Gartenkolonie Ostbahn verdächtige Beobachtungen machen? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 04321-9450 oder an jede Polizeidienststelle.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.