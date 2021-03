Angehende Lebensmitteltechniker lernen mit Lego, wie moderne Produktionsanlagen funktionieren. An der Fachschule vom Lebensmittelinstitut KIN in Neumünster hat sich das Material bewährt, um Köche und Fleischer an Prozesstechnik heranzuführen. Aber in Corona-Zeiten fehlt es an Schülern.