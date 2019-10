Neumünster

Polizeibeamte hatten den Iraker am Mittwoch, 25. September 2019, in der Nähe des Designer Outlet Centers (DOC) in Neumünster kontrolliert. Er führte vier Lederjacken im Wert von mehreren hundert Euro mit sich, die einem Diebstahl im DOC zugeordnet werden konnten.

Bei seiner Vernehmung gab der junge Mann den Diebstahl zu. Er wurde festgenommen und auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft im Rahmen des beschleunigten Verfahrens in Hauptverhandlungshaft genommen. Nun verlas das Amtsgericht Neumünster das Urteil: fünf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

