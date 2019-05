Neumünster

Les Brünettes - das sind die Sängerinnen Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer. Die vier Frauen lernten sich während des Gesangsstudiums kennen und gründeten 2010 ihre Gruppe.

Das dritte Album „ The Beatles Close-Up“ist gerade erschienen. In ihrer Show nähern sie sich dem Spirit der legendären Band. Darum haben sie das Album auch in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen.

Eintrittskarten gibt es für 27 Euro im Alten Stahlwerk an der Rendsburger Straße 81 in Neumünster. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

www.altes-stahlwerk.com

