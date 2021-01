Neumünster

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit überrascht die Arbeitsagentur Mittelholstein für Rendsburg-Eckernförde und die Stadt Neumünster nicht: „Der harte Lockdown macht sich zum Jahresbeginn bemerkbar und führt neben den üblichen Saisoneffekten zu einer steigenden Zahl der Arbeitslosen. Einerseits benötigen gerade die von den Corona-Einschränkungen stark betroffenen Unternehmen weniger Personal, andererseits laufen viele Verträge fristgerecht zum Jahresende aus“, interpretiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit mit Sitz in Neumünster, die aktuelle Entwicklung.

Zahl der Arbeitslosen steigt im Vorjahresvergleich um 17,4 Prozent

10.931 Frauen und Männer waren Ende Januar in Mittelholstein arbeitslos gemeldet. Gegen dem Vormonat Dezember 2020 waren das 630 mehr was einer Zunahme um 6,1 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr hat diese Zahl sogar um 1624 Betroffene zugelegt, was plus 17,4 Prozent entspricht.

Anzeige

Arbeitsmarkt ist auch in der Corona-Krise in Bewegung

Dennoch herrsche auch in den aktuellen Krisenzeiten viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt, schreibt die Arbeitsagentur in ihrem Januarbericht. So habe sich die Zahl der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus sozialversicherungspflichtigen Jobs im Vergleich zum Vorjahr sogar um 4,5 Prozent verringert. Neue Beschäftigungen hätten dagegen 542 Menschen aufgenommen, das seien 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Entwicklung zeigt, dass das Instrument der Kurzarbeit wirkt. Ein höherer Zugang Erwerbstätiger in die Arbeitslosigkeit wird so verhindert. Unternehmen sind in die Lage versetzt, ihre Fachkräfte zu halten. Und viele Firmen stellen auch weiter ein,“ so Bagger.

Weniger freie Stellen und mehr Unterbeschäftigte

Auswirkungen auf die Entwicklung hat auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die im Vergleich zum Vorjahr um 1105 (8,4 Prozent) auf 14.231 angewachsen ist. Damit sind Personen gemeint, die wegen einer Teilnahme an Weiterbildungs- oder auch an Beschäftigungsmaßnahmen (Ein-Euro-Jobs) aus der Arbeitslosenstatistik herausfallen. Diese Entlastung liege allerdings rechnerisch noch unter dem Vorjahresniveau.

Das Angebot an Arbeitsstellen ist im Januarbericht für Mittelholstein um 159 auf 425 sozialversicherungspflichtige Jobs und damit um 27 Prozent im Vergleich zum Dezember eingebrochen. Im Vergleich zum Januar 2020 waren es 18,9 Prozent weniger.

In Neumünster 15,8 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Im Stadtgebiet von Neumünster sind Ende Januar 4080 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Dezember 2020 sind das 170 mehr und gegenüber dem Januar 2020 ist es eine Zunahme um 558 Betroffene (plus 15,8 Prozent).