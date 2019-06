Edeka Nord macht langsam Ernst an der Autobahn 7: Noch in diesem Jahr will der Konzern im Gewerbepark Eichhof bei Neumünster-Nord mit dem Bau seines neuen, riesigen Logistikzentrums beginnen. Es soll in zwei Bauabschnitten bis 2026 entstehen. Dann zieht der Konzern komplett an die Autobahn 7 um.