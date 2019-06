Neumünster

Jedes Banner war in einem anderen Dessin gefertigt und trug den Namen eines jüngst in Neumünster geborenen Kindes. Jarne Theo hing da neben Annabell und Elias neben Bosse. Insgesamt 150 Fahnen hat das Nähteam des Bürgernetzwerkes in den letzten Wochen gefertigt, bis Ende September werden sie als „Lütje Verkledung 2019“ die Lütjenstraße schmücken. Die Verantwortlichen der Nähmaschine verstehen die Aktion als „Stadtidentifikationsprojekt“.

Geschäftsleute und Bewohner, Passenten und Bürger sollen miteinander ins Gespräch kommen. Dieser Ansatz scheint zu funktionierten. Bereits beim Aufbau verliehen die Passanten ihrer Freude Ausdruck. „Oh, wie schön!“ Als sie erfuhren, dass jede Fahne für einen kleinen Neumünsteraner steht, war das Entzücken doppelt groß. „Wir sehen unsere Aktion auch als Zeichen der Wertschätzung für die Menschen in dieser Stadt und ganz nebenbei bringen wir mit dem Projekt Alt und Jung zusammen“, sagte Peter Weiland von der Nähmaschine. Morgen um 14 Uhr wird die „Lütje Verkledung 2019“ offiziell eröffnet.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.