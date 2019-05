Neumünster

Er treibt sein Unwesen in der Stadt, und es passieren merkwürdige Dinge: Ist der Seeräuber zum Beispiel für den Juwelenraub bei Großmutter Lise verantwortlich? Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit: Die Kinder im Zuschauerraum müssen sich gemeinsam mit dem Hund Flocki auf Seeräuberjagd begeben.

50 Minuten Vorstellung

Die Auflösung gibt es am 15. Mai ab 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus im Volkshaus am Hürsland 2. Die Vorstellung dauert etwa 50 Minuten. Karten gibt es eine halbe Stunde vor Beginn an der Tageskasse für sieben Euro. Ermäßigungskarten mit einem Euro Rabatt sind in Kitas erhältlich.

