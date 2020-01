Der Ball des Sports erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Auch zu der 42. Auflage sind am Sonnabend wieder 4000 Gäste in die festlich geschmückten Holstenhallen gekommen und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Höhepunkt des Abends war wie immer die Proklamation der Sportler des Jahres.