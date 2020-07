Neumünster

„Alle Konzerte und gebuchten Auftritte mussten seit Februar abgesagt werden. Das war ein bisher nicht gekannter Einschnitt und hat leider auch zu erheblichen Einnahmeverlusten geführt“, sagte Bernd Müller, Vorsitzender des Vereins für Jugendmusik Neumünster. Nicht einmal gemeinsam proben durfte das einzige Mädchen-Blasorchester Deutschlands für mehrere Monate.

Erste Proben auf dem Sportplatz Sarlhusen

Anfang Juni hat sich das Orchester dann erstmals und mit großer Begeisterung zu Proben unter freiem Himmel und unter Corona-Bedingungen auf dem Sportplatz in Sarlhusen getroffen. „Das war ein riesiger Schritt nach vorne. Es folgten einige weitere Probeabende – aber es fehlte das Publikum!", sagte Müller.

Aber nun ist es endlich soweit. Ähnlich wie die Terrassenkonzerte der Musikschule Neumünster wird auch der Mädchenmusikzug im Park des Caspar-von-Saldern-Hauses unter freiem Himmel spielen.

Regnen darf es über Neumünster nicht

Allerdings muss es zwingend trocken bleiben, denn wegen der Abstandsregeln darf das Orchester nicht in geschlossenen Räumen oder unter einem Zelt spielen. „Wir vertrauen darauf, dass am Freitag, 31. Juli, von 19 bis 20 Uhr keine Regenwolken da sind und wir ein fröhliches Konzert in der Abendsonne geben können.

Ein Eintritt wird nicht erhoben, aber über Spenden würde sich der MMN sehr freuen. Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden.

