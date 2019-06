Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik an der Vicelinkirche wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Zu diesem Anlass findet am Sonntag, 30. Juni, ein besonderes Konzert in und an der Vicelinkirche statt. Um 18 Uhr beginnt Karsten Lüdtke in der Kirche mit einem Kurzkonzert an der großen Führer-Orgel.