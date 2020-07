Neumünsters Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger hat buchstäblich Flagge gezeigt: Sie nahm an der Mahnwache zum Flaggentag der "Mayors for Peace" auf der Kieler Brücke teil: "Atomwaffen müssen geächtet werden. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir auf der ganzen Welt in Frieden leben können."