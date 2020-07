Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Neumünster ist ein 29 Jahre alter Insasse leicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Mann bei Feuer in JVA Neumünster verletzt

Ursache unbekannt - Mann bei Feuer in JVA Neumünster verletzt

Ursache unbekannt - Mann bei Feuer in JVA Neumünster verletzt