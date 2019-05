Die Theatertruppe „Madsinos Puppenrevue“ prasentiert die Geschichte „Der Seerauber Mücke“ in einer Vorstellung im Volkshaus Tungendorf. Für Kinder ab zwei Jahren wird es am Mittwoch, 15. Mai, in Neumünster aufgeführt. Der Seerauber Mücke liegt dabei mit seinem Piratenschiff im Hafen herum.