Nur zehn Minuten dauerte die Fahndung der Polizisten. Sie trafen den Radfahrer in der Straße Am Alten Kirchhof an (Höhe Anscharkirche) und konnten ihn durch die gute Beschreibung identifizieren, wenn auch wieder bekleidet.

Keine Haftgründe

Der 37-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen, später aber mangels Haftgründen nach Hause entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den Exhibitionisten dauern allerdings an.

Wer wurde ebenfalls belästigt?

Die Beamten suchen weitere Zeugen oder gar Geschädigte, die an diesem Freitag (21. Juni gegen 18.30 Uhr) in Rencks Park, in der Nähe oder auch früher von einem entblößten Mann auf / mit einem Fahrrad belästigt wurde. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 04321/945-0.

