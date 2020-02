Ein Poltern im Wohnzimmer ließ die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Lindenstraße am Mittwoch gegen 19.45 Uhr aufmerksam werden. Als der Mann (38) nachsah, traf er in seinem Wohnzimmer auf einen Einbrecher, der sich gerade seelenruhig Diebesgut zurechtlegte.