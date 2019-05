Rund um Neumünster sind in diesem Jahr bisher nur 19 Brutpaare des Weißstorches an ihren Horst zurückgekehrt, teilt der Naturschutzbund (Nabu) mit. Im vergangenen Jahr waren es noch 21 Paare, 2017 genau 19 Paare und von 2013 bis 2016 immerhin noch je 22 Horstpaare, so der Nabu in seinem Bericht.