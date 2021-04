Neumünster

Der gebürtige Neumünsteraner Marc Hein ist mit der Stadt gut vertraut und freut sich auf seine zukünftigen Aufgaben. „Ich bin in Gadeland aufgewachsen und habe in Neumünster über 20 Jahre gelebt – Neumünster ist meine Heimatstadt und schon immer ein Ort des Wohlgefühls. Dieses Gefühl möchte ich in Zukunft durch meine Projekte auch den Menschen vermitteln“, sagte er bei seiner Vorstellung.

Marc Hein hat zuletzt fast zehn Jahre in einer der größten Event-Agenturen Norddeutschlands in Hamburg gearbeitet und diverse Veranstaltungen und Feste organisiert und vermarktet. Daran will er in Neumünster anknüpfen, denn die Belebung der Innenstadt ist der wichtigste Auftrag seines Arbeitgebers, des Vereins Stadtmarketing Neumünster.

Marc Hein will mit Familie nach Neumünster ziehen

Marc Hein hat einen schnellen Umzug nach Neumünster im Auge. „Mit meiner Familie werde ich Ende Juni zurück nach Neumünster ziehen – ein konkretes Ziel haben wir noch nicht, würden aber natürlich gerne wieder in Gadeland heimisch werden“, sagte er.

Das Citymanagement blickt auf ein turbulentes Jahr zurück. Etwa zeitgleich mit der Abspaltung von der Wirtschaftsagentur im April übernahm Corona das Kommando in der Stadt. Erst im September konnte mit der coronakonformen Stoffköste die erste Veranstaltung der „Citymanagement Neumünster GmbH“ an den Start gehen.. Alle anderen bereits geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden.

Projekte müssen immer aktuell angepasst werden

„Wir befinden uns noch immer in einer sehr dynamischen Situation, die uns zwingt, unsere Projekte immer wieder auf die aktuelle Lage und deren Bestimmungen zu überprüfen. Momentan können wir noch nicht sagen, welche Veranstaltungen wir dieses Jahr durchführen werden“, sagte Marc Hein.

Er und seine Kollegin Insa Scheibel bleiben aber optimistisch und haben eine Bitte: „Halten Sie sich bitte an die Regeln, unterstützen Sie die hiesigen Gastronomen und Händler – nur gemeinsam werden wir in Zukunft eine lebendige Innenstadt gestalten können.“

Michael Keller war Neumünsters erster Citymanager und hatte 2019 nach acht Jahren und 109 organisierten Veranstaltungen gekündigt, um als Geschäftsführer zur Eutin GmbH zu wechseln.